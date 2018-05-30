Курс доллара на «черном рынке» в Туркменистане бьет рекорды. Официальный остается неизменным

CA-NEWS (TM) - Туркменский манат снова сдал свои позиции на черном рынке в Туркменистане. Очередное повышение неофициального курса доллара США наблюдалось как в столице, так и регионах. Как сообщают корреспонденты радио «Азатлык», вечером 28 мая $1 с рук стоил в среднем 23.5 маната. В свою очередь издание корреспонденты «Хроники Туркменистана» из Дашогуза о росте доллара до 25 манатов.

Официальный курс Центрального Банка Туркменистана остается неизменным на уровне 3.5 маната за $1.

Обмен наличной валюты в Туркменистане является нелегальным, Центральный Банк страны ввел соответствующий запрет в январе 2016 года.

В течение одного месяца стоимость американского доллара повышалась несколько раз. Как сообщали корреспонденты, 11 мая утром в Дашогузе $1 продавали по 19 манатов. Накануне в столице и других регионах страны стоимость американской валюты «на черном рынке» составляла 18 манатов.

Резкий рост стоимости иностранной валюты на черном рынке в Туркменистане наблюдается с декабря прошлого года. Накануне новогодних праздников, торговцы покупали у населения валюту за 9.8-10 манатов, а продавали 10.2-10.4 манатов за $1.

Резкий скачок курса доллара США на черном рынке в Туркменистане повлек за собой значительный рост цен на продукты и товары первой необходимости в стране.

С декабря 2017 года в Туркменистане продолжается дефицит муки, а также рост цен на основные продукты питания, в том числе хлеб, сахар и подсолнечное масло. В частности, хлеб и молочные продукты подорожали более чем на 100%. Подорожание коснулось и сферы услуг, транспорта, медицинских и коммунальных услуг.