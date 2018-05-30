Заместитель Министра транспорта России провел встречу с руководителем туркменской логистической ассоциации

CA-NEWS (TM) - Заместитель Министра транспорта РФ – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский в понедельник, 28 мая провел встречу с руководителем туркменской логистической ассоциации Меле Бекмурадовым, сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

В ходе встречи рассмотрены вопросы увеличения объемов перевозок грузов через порты Российской Федерации и Туркменистана. Стороны также обсудили возможности развития взаимовыгодного сотрудничества российских и туркменских транспортных компаний в регионе Каспийского моря и взаимодействия в рамках перспективных проектов осуществления мультимодальных перевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг».

В начале мая Олерский во главе российской делегации участвовал в церемонии открытия нового международного морского порта в туркменском городе Туркменбаши и международной конференции по вопросам транспортного сотрудничества в Каспийском регионе.

В составе туркменской делегации в мероприятиях приняло участие и руководство Туркменской логистической ассоциации, учрежденной весной этого года с целью оказания содействия местному бизнесу в выходе на международный рынок грузоперевозок и в реализации транспортно-транзитного потенциала Туркменистана.