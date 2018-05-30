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  30 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монгол пытался незаконно провезти почти 3 кг баранины в Бурятию

CA-NEWS (MNG) - Монгольскую баранину уничтожили в Бурятии. Мясо было обнаружено при досмотре багажа гражданина Монголии на пункте пропуска «Наушки», сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на Управление Россельхонадзора по Иркутской области и РБ.

Мужчина перевозил в Россию 2,43 килограмма баранины. Это является нарушением положения о едином порядке ветеринарного контроля на таможенной границе и на территории Таможенного союза. Ввоз мяса с территории Монголии, неблагополучной в эпизоотическом отношении, запрещен. В отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Баранина изъята и уничтожена.

Отметим, что у граждан Монголии нередко изымают незаконно ввозимые предметы и товары. Так, ранее на таможенном посту МАПП Кяхта Бурятской таможни выявлено незаконное перемещение незадекларированных денежных средств в сумме 5,7 миллионов рублей. Выезжая из России, гражданин Монголии распределил денежные средства в ручной клади трех своих соотечественников, что и было обнаружено при проведении таможенного контроля.

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