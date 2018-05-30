Ветер с порывами до 30 м/с. Штормовое предупреждение объявлено в Астане и двух областях Казахстана

CA-NEWS (KZ) - РГП «Казгидромет» объявило штормовое предупреждение в Астане и двух областях Казахстана.

По данным синоптиков, 31 мая в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с, днем местами 30 м/с и более. Местами гроза, шквал, возможен град. Ночью и утром местами туман.

В Астане 31 мая ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с. Гроза, шквал, возможен град. Ночью и утром туман.

В Петропавловске 31 мая ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. Гроза, шквал, возможен град. Ночью и утром туман.

Вероятность шторма 85-95%.