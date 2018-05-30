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  30 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии госслужащим запретили пользоваться соцсетями

CA-NEWS (MNG) - В Монголии в среду, 30 мая вступил в силу запрет для государственных служащих на использование социальных сетей, включая Facebook, Twitter и YouTube, сообщает Xinhua со ссылкой на сообщение монгольского правительства.

Решение правительства было принято 23 мая. Запрет предназначен для предотвращения кибератак и обеспечения безопасности правительственных информационных сетей в соответствии с заявлением, опубликованным Управлением по связям с общественностью и информационными технологиями.

Общее разведывательное управление Монголии поможет проконтролировать осуществление запрета, говорится в сообщении.

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