В Монголии госслужащим запретили пользоваться соцсетями

CA-NEWS (MNG) - В Монголии в среду, 30 мая вступил в силу запрет для государственных служащих на использование социальных сетей, включая Facebook, Twitter и YouTube, сообщает Xinhua со ссылкой на сообщение монгольского правительства.

Решение правительства было принято 23 мая. Запрет предназначен для предотвращения кибератак и обеспечения безопасности правительственных информационных сетей в соответствии с заявлением, опубликованным Управлением по связям с общественностью и информационными технологиями.

Общее разведывательное управление Монголии поможет проконтролировать осуществление запрета, говорится в сообщении.