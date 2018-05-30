В Узбекистане продают воздух Аральского моря

CA-NEWS (UZ) - Туристический сувенир в виде консервной банки с этикеткой «Воздух региона Аральского моря» начали производить предприниматели Каракалпакстана, сообщают местные СМИ.

Выпуском непривычного для Узбекистана продукта занимается частное предприятие, расположенное в поселке Конликуль одноименного района. Консервированный воздух хранит в себе воспоминания о Каракалпакстане, заверяют производители.

Производство открыто в ходе выполнения постановления Президента «О мерах по обеспечению активного развития внутреннего туризма», сообщает новостной портал района KaNews.

Консервированный воздух является популярным туристским сувениром, продажа которого налажена во многих странах. При этом производители «упаковывают» в банки не только воздух, но и туман или смог. Такие консервы являются также предметом коллекционирования. К примеру, банка «винтажного смога» из Лос-Анджелеса, выпущенная в 1958 году, продавалась на eBay за 399 долларов, сообщает nuz.uz.