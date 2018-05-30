РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии завершился проект, направленный на защиту лесов

CA-NEWS (MNG) - В результате проекта «устойчивого управления лесным хозяйством» для улучшения жизнедеятельности местных общин было создано 1180 сообществ и 26 тысяч человек были вовлечены в защиту лесов, сообщает агентство Монцамэ.

Проект, финансируемый Азиатским банком развития и японским фондом по сокращению бедности завершился в этом году и 29 мая был проведен семинар по результатам проекта.

Проект, направленный на развитие потенциала деятельности лесных кооперативов, улучшение их условий жизни за счет производства деревянных изделий и возможности для них извлечь уроки из технологического прогресса был реализован в аймаках лесного региона включая Завхан, Хубсугул, Хэнтий Сэлэнгэ и Булган.

Кроме того поселение Тунхель (Tunkhel) в суме Мандал аймака Сэлэнгэ была выбрана в качестве образцовой деревни. В результате в деревне было создано семь лесных кооперативов. Члены кооператива работали присоединившись к сообществу, убирали упавшие деревья и занимались поставкой мертвой древесины в качестве топлива для паровых котлов, изготовляли деревянные черепицы и продавали джемы домашнего приготовления из лесных ягод.

«Это результат тренингов по использованию природных ресурсов и технологий лесозаготовок, проводимых в рамках проекта», - рассказал национальный консультант проекта Л.Эрденетугс (L.Erdenetugs).

Проект начался в 2015 году с целью остановить незаконную вырубку деревьев и создать добровольные сообщества по защите лесов.

print
  • Учительница из Павлодара накормила в рамазан 280 африканских семей
  • Военные Монголии и России в июне обсудят сценарий военного учения «Селенга-2018»
  • В Улан-Баторе волонтеры убрали 54 тонны мусора
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×