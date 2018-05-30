Туркмены встретились в «Шатре Рамадана» в Москве (видео)

CA-NEWS (TM) - 24 мая в Москве состоялся Туркменский вечер в рамках ежегодного культурно-благотворительного проекта "Шатер Рамадана" по случая начала священного месяца Рамадан, сообщает радио "Азатлык".