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  30 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркмены встретились в «Шатре Рамадана» в Москве (видео)

CA-NEWS (TM) - 24 мая в Москве состоялся Туркменский вечер в рамках ежегодного культурно-благотворительного проекта "Шатер Рамадана" по случая начала священного месяца Рамадан, сообщает радио "Азатлык".

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