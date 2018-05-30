Выходец из Таджикистана 20 лет добивается гражданства России

CA-NEWS (TJ) - Выходец из Таджикистана Жумабой Сафаров с начала 2000-х живёт в Иркутской области. Давно женился, в семье уже десять детей. Но получить российское гражданство ни сам Сафаров, ни трое его младших детей не могут, сообщает Радио Озоди.

Семья Сафаровых живет в селе Урик в Иркутской области. Глава семьи — выходец из Таджикистана Жумабой Сафаров, его жена — Наталья Третьякова. "Старшая дочка Лена, потом Андрей, Вероника, Камилла, Джамиль, Алёна, а ещё Джамшед, Мадина и Идибой", — перечисляет отец.

"Троим младшим не дают российское гражданство, так же как и главе семейства, — говорит Наталья Третьякова. — Говорят: "Папа у вас не гражданин России, мы не можем это сделать". Раньше они старшим детям поставили гражданство, печать. А вот вот этим троим детям — говорят "мы не можем сейчас сделать".

Чтобы иметь возможность жить в России, Жумабою приходится регулярно обновлять временную регистрацию и платить за это до пяти тысяч рублей (около $80). Если регистрация Сафарова или какие-то другие документы, которые обязаны иметь мигранты в России, вдруг оказывается просроченными или не в порядке — бюджет семьи еще больше урезают люди в форме. Сафаров говорит, что участковый приходит к нему каждый месяц, и ночевать в спецприёмнике для главы семейства — обычное дело:

"Иногда копейку зарабатываю: участковому дай, другому дай, — жалуется он. — Не заплатил — сутки держат в отделении, пока жена не найдёт денег, не заплатит". Из-за постоянных трат на оформление документов и штрафы Жумабой не может достроить дом, чтобы наконец-то перевезти в него всю семью из ветхого барака.

Власти утверждают, что для того, чтобы получить российское гражданство, Жумабою нужно временно покинуть Россию. Якобы именно так закон предписывает поступать с мигрантами, у которых просрочены документы. Но Сафаров выезжать за границу не хочет. Он опасается, что российские власти могут не впустить его обратно или признают нарушителем миграционного законодательства и запретят ему въезд в Россию на 10 лет.

Юрист Александр Цинк предлагает Жумабою заплатить штраф за просроченные документы, и после этого — получить миграционную карту и трудовой патент. Затем ему можно будет подавать на гражданство.

Помочь Сафарову уже вызвались в Уральской ассоциации беженцев: президент организации Людмила Лукашева назвала ситуацию вопиющей.