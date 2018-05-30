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  30 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В авиакассах «Туркменских авиалиний» нет билетов в Москву до конца сентября

CA-NEWS (TM) - В авиакассах «Туркменских авиалиний» нет билетов в Москву до конца сентября. Об этом сообщает источник «Хроники Туркменистана» в одном из регионов (название велаята издание не указывает по просьбе источника). Как сообщает издание похожая ситуация наблюдается по всей стране.

Билет в Москву можно купить в филиале российской авиакомпании S7, но заплатить в этом случае нужно будет долларами. Цена билета составляет $345.

Возможность расплатиться картой есть только в Ашхабаде, но проблема заключается в том, что картой можно оплачивать товары и услуги на сумму не более $50 в сутки. Чтобы перевести всю сумму необходимо отыскать семь родственников, готовых помочь. При этом, в банке необходимо предоставить справки, подтверждающие родство.

В ашхабадском филиале авиакомпании S7 подтвердили наличие билетов в свободной продаже и необходимость оплаты билета долларами.

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