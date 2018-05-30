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  30 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Беларуси задержали помощника президента Лукашенко за взятку в $200 тыс.

CA-NEWS (CA) - Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси задержал с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. помощника президента страны инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, сообщает в среду, 30 мая пресс-служба КГБ.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. задержан помощник президента Республики Беларусь - инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко», - говорится в сообщении Комитета госбезопасности.

По информации пресс-службы, в поле зрения оперативных подразделений Сергей Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках. В отношении Сергея Ровнейко возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 430 УК Республики Беларусь (Получение взятки в особо крупном размере либо лицом, занимающим ответственное положение), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Подозреваемый водворен в СИЗО КГБ и дает признательные показания. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия, направленные на установление всех фактов и участников противоправной деятельности.

Чиновник был назначен на должность помощника Александра Лукашенко 25 июня 2015 года.

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