В Монголии состоялся первый спортивный фестиваль для детей ЛОВЗ

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 29 мая состоялся первый спортивный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья. Событие было также направлено на укрепление двусторонних отношений между Монголией и Китаем в спортивном секторе, сообщает агентство Xinhua.

Трехдневный фестиваль, организованный совместно с администрацией физической культуры и спорта Монголии, национальным паралимпийским комитетом Монголии, спортивным комитетом Монголии для лиц лишенных слуха, специального олимпийского комитета и китайской спортивной лигой.

В церемонии открытия приняли участие официальные лица Монголии и Китая, включая министра образования, науки и спорта Цэдэнбал Цогзолмаа и китайского посла в Монголии Син Хайминга.

«Китай и Монголия хорошие соседи, друзья и партнеры» - сказал Син во время открытия церемонии. «В последние годы наши страны уделяют пристальное внимание усилению двусторонних отношений в спортивном секторе. Это событие часть наших усилий по развитию взаимных отношений в этом плане», - добавил он.

537 монгольских ребенка с ограниченными возможностями здоровья соревновались в восьми различных видах спорта, включая баскетбол, хоккей в помещении и настольном теннисе, сообщила Tuesday администрация физической культуры и спорта Монголии. Фестиваль так же пройдет в 2019 и 2020 годах.

План действий правительства Монголии на 2016-2020 года включает в себя также построение спортивного комплекса для использования людьми с ограниченными возможностями здоровья, использовав при этом безвозмездную помощь Китая.

Также Монголия и Китай собираются отмечать 70-летие установления дипломатических отношений в 2019 году.