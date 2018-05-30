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  30 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане сократят рисовые поля из-за нехватки воды

CA-NEWS (UZ) - В этом году осадков в Узбекистане выпало относительно немного, вследствие чего в большинстве регионов возникла нехватка воды, что требует ее более рационального использования, сообщает uzreport.news.

Под председательством президента Шавката Мирзиёева 29 мая этого года состоялось видеоселекторное совещание. На совещании было подчеркнуто, что в этом году осадков в стране выпало относительно немного, вследствие чего в большинстве регионов возникла нехватка воды, что требует ее более рационального использования.

В связи с этим обращено внимание на необходимость сокращения рисовых полей с 162 тысяч до 94 тысяч гектаров, предоставления 7,5 тысячи гектаров площадей в Сырдарьинской области, не испытывающей проблем в водоснабжении, фермерам Хорезмской области, 5,5 тысячи гектаров площадей в Джизакской области — фермерам Каракалпакстана для выращивания риса в качестве повторной культуры.

Было сообщено, что в Кашкадарьинской, Самаркандской, Бухарской, Навоийской областях и Каракалпакстане, где ожидается нехватка воды, площади под повторные культуры будут сокращены соответственно на 30, 42, 20, 14 и 10 тысяч гектаров. Указано на то, что нужно обратить внимание на выращивание в этих регионах маша, фасоли и других нетребовательных к воде культур, в том числе кормовых, с размещением их вблизи источников воды.

Руководителям соответствующих министерств и ведомств даны конкретные поручения по своевременной и эффективной организации этих работ.

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