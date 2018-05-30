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  30 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Член Политбюро ЦК КПК встретился с генеральным секретарем Монгольской народной партии

CA-NEWS (MNG) - Член Политбюро ЦК КПК, заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин встретился с генеральным секретарем Монгольской народной партии (МНП) Д.Амарбаясгаланом и возглавляемой им делегацией, сообщает 29 мая Синьхуа.

Хуан Куньмин сообщил, что отношения Китая и Монголии сейчас проходят новую историческую фазу, стоят перед важными возможностями для развития. Сторонам необходимо укреплять политическое взаимодоверие, теснее связывать интересы, наращивать дружеские чувства между народами, усиливать региональное и международное сотрудничество, непрерывно развивать отношения всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и Монголии, нести благо народам двух стран.

Монгольская сторона сообщила, что МНП намерена укреплять дружеский обмен и стратегическое общение с КПК, содействовать развитию монгольско-китайских отношений и практическому сотрудничеству в рамках «Пояса и пути».

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