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  30 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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АБР подтверждает статус главного донора Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Около 82 процентов утвержденного международными банками развития в первом квартале этого года финансирования для Таджикистана приходится на Азиатский банк развития.

«В Таджикистане основной объем инвестиций приходится на заем АБР в секторе «Транспорт и ТИ» в 90 млн долл. США», - говорится в опубликованном Евразийским банком развития Обзоре инвестиционной деятельности международных банков развития за первый квартал 2018 года.

Отмечается, что грант в размере 90 миллионов долларов направляется на реабилитацию 40-километрового участка дороги, связывающей столицу Душанбе и город Бохтар (Курган-Тюбе) в Хатлонской области.

Кроме того, подчеркивается в Обзоре, в первом квартале АБР утвердил техническую помощь Таджикистану в размере 700 тысяч долларов для улучшения комплексного ухода за здоровьем матери и ребенка.

Также отмечается утверждение Всемирным банком для Таджикистана финансирования по двум проектам общим объемом 18,37 миллионов долларов. В частности, 16,57 миллионов направляются на реализацию проекта по реабилитации и управлению ирригацией Зарафшана, а 1,8 миллиона долларов - на проект укрепления сети, обеспечивающей социальную безопасность страны.

В Обзоре также отмечены утвержденные в первом квартале этого года инвестиции Международной финансовой корпорации (IFC) в размере 2 миллионов долларов для финансирования потребностей в оборотном капитале ООО «Таджеро» (торговая компания, специализирующаяся на импорте и дистрибуции продуктов питания и бытовой химии).

АБР является основным международным донором Таджикистана. До настоящего времени АБР одобрил для Таджикистана общий объем помощи в сумме около $1,6 млрд. в виде льготных кредитов, грантов и технической помощи.

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