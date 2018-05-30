NBC рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует открыть в Пхеньяне бургерную

CA-NEWS (CA) - В новом отчете ЦРУ говорится, что Северная Корея не откажется от своего ядерного арсенала в ближайшем будущем, сообщает телеканал NBC со ссылкой на знакомых с документом трех американских чиновников. При этом ЦРУ считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын может предложить открыть в Пхеньяне американскую сеть бургерных «в знак проявления доброй воли».

Свой отчет о ситуации в КНДР американская разведка подготовила в связи с планами по проведению саммита лидеров КНДР и США в Сингапуре. Задачей аналитиков было изучение заявлений Ким Чен Ына и оценка вероятности изменения политики Пхеньяна. В докладе указывается, что планы Дональда Трампа убедить Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия не имеют под собой реальных оснований.

Таким образом, счтают аналитики, Ким Чен Ын может продемонстрировать жест доброй воли по отношению к Трампу, который является поклонником американского фастфуда. Так, в январе главный врач Белого дома публично рекомендовал президенту США отказаться от блюд быстрого питания и отметил его проблемы с лишним весом.

В Советском Союзе открытие франшизы Mcdonald's в период перестройки стало одним из символов изменений, происходящих в стране. Первое заведение с вывеской Mcdonald's появилось в Москве в 1990 году и в день открытия к нему выстроились длинные очереди. Тогда за один день ресторан обслужил 30 тыс. посетителей, что стало рекордом для глобальной сети.

В ЦРУ и Белом доме США отказались комментировать информацию о докладе.

Договоренность о закрытии ядерного полигона КНДР была достигнута на переговорах между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном 27 апреля. 24 мая в присутствии иностранных журналистов были взорваны три шахты и смотровые вышки, окружающие полигон. Президент США, сначала отменивший саммит с лидером КНДР, позднее как ни в чем не бывало сообщил, что Вашингтон и Пхеньян продолжают готовиться к встрече.