Жителям Туркменистана запретили использовать в качестве туалетной бумаги газеты с портретом президента

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане полиция проводит рейды по жилым домам. Участковые и сотрудники силовых ведомств досматривают туалеты в поисках газет с портретом президента. Тем, у кого находят изображения Гурбангулы Бердымухамедова, угрожают увольнением и административной ответственностью, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

Впервые о проблемах, связанных с использованием портрета президента в качестве туалетной бумаги стало известно в марте. Директора одной из школ уволили с формулировкой «не справился с полномочиями» после обнаружения в школьном туалете газет с портретами президента. После этого проверки стали массовыми, говорят источники издания. Региональные чиновники от комментариев отказались.

Испачканные фотографии президента участковым предписано также искать на свалках среди бытового мусора внутри жилых кварталов. За каждой свалкой закреплены персональные смотрители, которые обязаны инспектировать мусор, искать испорченные фото в газетах, устанавливать дом и квартиру по указанному на издании номеру дома подписчика и докладывать в органы.

Сейчас в Туркменистане регулярно выходят 62 издания. Независимых среди них нет — все они связаны с президентом и его администрацией. И каждая газета или журнал обязаны печатать портрет главы государства на первой полосе. Всего же обычно в одном номере не менее двух фотографий главы государства, а по праздникам лицо Гурбангулы Бердымухамедова публикуется на каждой полосе.

Подписка на эти издания — добровольно-принудительная. Для медиков выпускается своя отраслевая газета, для учителей – своя и так далее. Есть издание «Женщины Туркменистана» (также с президентом на первой полосе) и издание Союза промышленников и предпринимателей страны, которое обязаны выписывать бизнесмены.

Подписка на каждое издание обходится примерно в 60 манатов в год, по официальному курсу это $18, по курсу черного рынка – $3. Учитывая высокое качество печати и среднее количество полос – газеты в Туркменистане как правило выходят в цвете и достаточно толстые – это недорого. Выпуск изданий спонсируется государством, но сколько тратит власть на финансирование прессы неизвестно, так как бюджет Туркменистана нигде не публикуется.

Средний доход в стране – 800-900 манатов, то есть подписка на одно издание обходится менее чем в 10% от одной месячной зарплаты.

В 2016 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов получил право возглавлять страну пожизненно. В 2017 году он начал свой третий семилетний срок, набрав на выборах более 97% голосов избирателей. Он возглавил страну после смерти первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова.