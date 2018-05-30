США заявили о ликвидации не менее 50 лидеров «Талибана» в Афганистане

CA-NEWS (CA) - В Афганистане на прошлой неделе в ходе ракетного удара по месту сбора лидеров движения «Талибан» было убито по меньшей мере 50 человек, сообщает афганский телеканал Tolonews со ссылкой на заявление Американских вооруженных сил.

По словам американского подполковника Мартин О Доннелла, представителя возглавляемой коалиции США в Афганистане, система вооружения GPS (Himars) уничтожила командно-контрольную позицию, которая была известна как место встречи лидеров движения «Талибан». По его словам, было убито по меньшей мере 50 человек.

Пресс-секретарь вооруженных американских сил США добавил, что за последние 10 дней было убито неопределенное количество талибов в результате воздушных ударов.

На прошлой неделе вооруженные силы США объявили ракетную атаку в районе Муса-Кала провинции Гильменд без официального публикования о количестве жертв.

Мартин О Доннелл назвал обстрел артиллерийскими ракетами примером того, как американские военные используют новые расширенные полномочия, предоставленные в рамках региональной стратегии администрации Дональда Трампа в Афганистане, что позволяет американским силам играть более активную роль в бою.