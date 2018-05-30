В Таджикистане лекарственные средства, влияющие на повышение мужской потенции, стали продавать по рецепту врачей

CA-NEWS (TJ) - Аптеки Таджикистана начали отпускать лекарственные средства, влияющие на повышение мужской потенции, по рецепту врачей, сообщает Ради Озоди.

По мнению врачей, в последнее время участились случаи, когда молодые люди злоупотребляют стимулирующими препаратами и этим наносят ущерб своему здоровью.

Служба государственного надзора здравоохранения и социальной защиты населения (бывшая Госслужба надзора за фармацевтической деятельностью) определила ряд лекарств, связанных с лечением импотенции и возбуждением в список препаратов, подлежащих отпуску по рецепту врача.

Махмадали Давлатов, ответственный сотрудник данной Службы, заявил 29 мая Радио Озоди, что согласно постановления министерства здравоохранения, часть таких средств будет реализовываться по рецепту, а часть – в свободной форме.

​«Одна часть лекарств, стимулирующих потенцию, будет отпускаться только по рецепту. Продажа других будет разрешена без рецепта. Но проблема не в этом. Врачам необходимо проводить среди населения более активную разъяснительную работу о пользе и вреде того или иного лекарства», - сказал он.

Давлатов добавил, что проблема кроется в культуре употребления медикаментов, а не в доступности их к приобретению.

«У нас бывают случаи, когда сосед сообщает, как ему помогло то или иное лекарство. И потом человек идет и покупает такое же себе. Но на всех встречах с людьми мы повторяем, что организм каждого человека по-разному реагирует на то или иной медикамент, поэтому приобретайте лекарства только по назначению врача. От самолечения уже постепенно надо отказываться»,- отметил Давлатов.

По словам собеседника, с целью предотвращения злоупотребления лекарствами, они требуют от рекламодателей медпрепаратов обязательно указывать в рекламе такие фразы, как: «Используйте по назначению врача» или «Читайте инструкцию перед применением».

Уролог Парвиз Икром говорит, что импотенцией обычно страдают мужчины старше 50 лет. Но в последнее время именно молодые люди стали активно употреблять препараты-возбудители, что негативно отражается на их здоровье.

«Некоторые молодые парни обращаются к нам с такими вопросами, хотя они вообще не страдают импотенцией. Часто это просто психологические проблемы, но они считают, что их «мужская сила» ослабла. Они советуются «что делать»? Конечно, мы их проверяем, если у них реально проблемы с этим, выясняем. Но когда сообщаешь, что у тебя нет никаких проблем, это их не устраивает», - сказал он.

Врач отмечает, что молодежь в последнее время стала часто принимать такие средства для усиления потенции, как «Тонгкат», «Титан-гель», «Лошадиная сила», которые от неумеренного их использования способны навредить здоровью.