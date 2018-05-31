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  31 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан предложил России построить АЭС в Навоийской области

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан предложил России построить АЭС в Навоийской области, передает РИА Новости ссылаясь на генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.

"Президент и премьер (Узбекистана) нам сегодня назвали площадку в Навоийской области", — сказал Лихачев.

"Буквально днями мы выезжаем и начинаем сбор информации", — добавил он.

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Лихачев отметил, что для реализации проекта строительства АЭС в Узбекистане должен быть создан государственный орган, который будет регулировать атомную отрасль в республике.

Ранее, 30 мая, в Ташкенте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с Лихачевым. На встрече стороны обсудили вопросы узбекско-российского сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, в частности, детали будущего проекта строительства АЭС, вопросы подготовки национальных кадров, создания национальной компании, которая будет отвечать за развитие проекта в стране и вопрос финансирования проекта.

В декабре 2017 года "Росатом" и правительство Узбекистана в Ташкенте подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ создает правовую основу для двустороннего взаимодействия между двумя странами в области мирного использования атомной энергии.

Навойская область Узбекистана граничит с Казахстаном, Джизакской, Самаркандской и Бухарской областями, а также с Республикой Каракалпакстан.

Площадь области — 110 800 км². Административный центр — город Навои.

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