Главы МИД Узбекистана и РФ обсудили предстоящий визит Путина в Ташкент

CA-NEWS (UZ) - Министры иностранных дел Узбекистана и России Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров обсудили на встрече в Москве актуальные темы двусторонних отношений и вопросы, связанные с запланированным на осень визитом президента РФ Владимира Путина в Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

"На встрече обсужден актуальный круг вопросов узбекско-российской повестки дня. Прежде всего рассмотрены предложения по повестке дня запланированной на осень встречи президентов Шавката Мирзиеева и Владимира Путина в Ташкенте", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны "подчеркнули особую значимость для дальнейшего укрепления и развития двусторонних отношений союзничества и стратегического партнерства предстоящего государственного визита президента России в Узбекистан, придания им конкретного и долгосрочного характера".