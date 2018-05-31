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  31 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Главы МИД Узбекистана и РФ обсудили предстоящий визит Путина в Ташкент

CA-NEWS (UZ) - Министры иностранных дел Узбекистана и России Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров обсудили на встрече в Москве актуальные темы двусторонних отношений и вопросы, связанные с запланированным на осень визитом президента РФ Владимира Путина в Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

"На встрече обсужден актуальный круг вопросов узбекско-российской повестки дня. Прежде всего рассмотрены предложения по повестке дня запланированной на осень встречи президентов Шавката Мирзиеева и Владимира Путина в Ташкенте", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны "подчеркнули особую значимость для дальнейшего укрепления и развития двусторонних отношений союзничества и стратегического партнерства предстоящего государственного визита президента России в Узбекистан, придания им конкретного и долгосрочного характера".

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