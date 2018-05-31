Эмомали Рахмон провел очередное заседание правительства

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахон 30 мая провел очередное заседание правительства республики, сообщает пресс-служба главы государства.

На заседании были заслушаны отчеты председателя Комитета по архитектуре и строительству Джамшеда Ахмадзода «О Перечне объектов республиканского и стратегического значения» и министра финансов республики Файзиддина Каххорзода «О проекте Закона «О внесении дополнения в Закон Республики Таджикистан «О Государственном бюджете РТ на 2018 год».

Также был заслушан отчет ответственных лиц по проекту Закона Республики Таджикистан о внесении поправок в Уголовный кодекс Республики Таджикистан» и проекту Закона о внесении поправок в Закон Республики Таджикистан «О страховании сбережений физических лиц».

После обсуждения проекты упомянутых законов были представлены на рассмотрение в Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Для рассмотрения в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан также было представлено 13 заключений правительства, в частности: о внесении поправок в Закон Республики Таджикистан «О физической культуре и спорте», о внесении поправок в Закон Республики Таджикистан «О миграции», «Об ассоциации водопользователей» и о представлении заключения правительства РТ к проекту Закона Республики Таджикистан «О приграничном сотрудничестве».

В завершении заседания президент Эмомали Рахмон дал конкретные указания членам правительства и руководителям государственных структур по выполнению вопросов повестки заседания, осуществлению других поручений правительства, касающихся усиления созидательных работ, активизиции берегоукрепительных мер, благоустройства улиц и проспектов, городов, районов и джамоатов страны, посадки сезонных цветов, заготовки и экспорта сельхозпродукции.