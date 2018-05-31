Если у населения Казахстана не повышаются доходы, значит, правительство не справляется, - Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 30 мая провел заседание Совета безопасности, сообщает пресс-служба Акорды.

На заседании были обсуждены ход реализации структурных и институциональных реформ в стране, а также социально-экономическое развитие Северо-Казахстанской области.

«С момента начала мирового финансового кризиса прошло 10 лет. Обстановка изменилась. Для выхода из кризиса мы разработали специальные программы, приняли дорожную карту, проявили заботу о людях, лишившихся работы. Было осуществлено много мер. Мы привлекли зарубежные инвестиции и задействовали собственные средства, которые позволили нам выйти из кризиса без спада национальной экономики», - сказал Назарбаев, открывая заседание Совбеза.

Глава Казахстана указал на необходимость выработки новых программ развития с учетом глобальных трендов и сложившейся геополитической ситуации.

«Администрация президента и правительство должны продумать дальнейшие пути нашего развития. Нам нужно делать прогнозы для принятия соответствующих мер в будущем. У нас должно быть ясное видение дальнейших действий», - сказал президент.

Кроме того, Назарбаев акцентировал внимание на том, что деятельность государственных органов должна быть ориентирована на повышение благосостояния граждан страны.

«Вся наша работа нацелена на повышение доходов населения. Если этого не происходит, то значит, правительство не справляется», - подчеркнул президент.

В ходе заседания с докладами также выступили премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, председатель Национального банка Данияр Акишев, генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров, аким Северо-Казахстанской области К.Аксакалов.