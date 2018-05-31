В Узбекистане объявили «Ударный месячник» по сохранению урожая хлопка

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 1 июня по 1 июля объявлен «Ударный месячник по формированию гарантированного урожая хлопчатника». Такое решение принято на прошедшем 29 мая селекторном совещании правительства под руководством Шавката Мирзиёева.

На совещании отмечалось, что «Ударный месячник» направлен на сохранение урожая хлопка, который оказался под угрозой из-за холодной и засушливой погоды. В настоящее время урожай сильно отстает от показателей 2017 года, сообщают местные СМИ.

В настоящее время нужно с помощью культиваторов рыхлить почву, окучивать растения и бороться с сельхозвредителями. Это поможет спасти от потерь «белого золота».