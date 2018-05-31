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  31 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов объявил последнее предупреждение министру нацбезопасности Туркменистана

CA-NEWS (TM) - В ходе заседания совета безопасности в среду, 30 мая президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор с последним предупреждением министру национальной безопасности Доврангельды Байрамову за «допущенные недостатки в подборе и расстановке кадров», сообщает пресс-служба главы государства.

«Распоряжением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные недостатки в подборе и расстановке кадров министру национальной безопасности Туркменистана Байрамову Доврангелди Гарягдыевичу объявлен строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков», - говорится в сообщении.

Бердымухамедов также призвал Байрамова поддерживать в стране политическую стабильность и нерушимое единство и сплочённость народа. Доврангельды Байрамов возглавляет МНБ с марта 2016 года. До этого он руководил таможенной службой.
Президента Туркменистана также объявил выговор председателю государственной миграционной службы Гурдову Мергену Меретдурдыевичу за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки.

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