В Таджикистане задержаны четверо участников вооруженного мятежа Ходжи Халима

CA-NEWS (TJ) - Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило о задержании четырех бывших членов преступной вооруженной группировки генерала Абдухалима Назарзода (Ходжи Халима).

Как отмечалось в телевизионном сюжете, подготовленном пресс-центром МВД и продемонстрированном накануне вечером по таджикским гостелеканалам, задержанные провели сотрудники Управления по борьбе с оргпреступностью МВД РТ.

Двое из задержанных являются жителями района Абдурахмона Джоми Хатлонской области и еще двое жителями города Душанбе. Они обвиняются в участии в вооруженном мятеже Абдухалима Назарзода в сентябре 2015 года, сообщает Авеста.

В ходе спецоперации УБОП МВД задержаны: Джавов Хусейн Хомидович, 1987 г.р. уроженец и житель района Абдурахмони Джоми;

– Наибов Назриддин Назаралиевич, 1982 г.р., житель района Абдурахмони Джоми;

– Назаров Саъдоншо Бахромшоевич, 1979 гр., житель города Душанбе;

– Алишер Хасанбеков, 1978 г.р., житель города Душанбе.

В телевизионном сюжете отмечалось, что Саъдоншо Назаров и Алишер Хасанбеков служили ранее в 25 батальоне министерства обороны Таджикистана под командование Абухалима Назарзода.

В 2014-2015 годах подозреваемые вступили в ряды незаконной вооруженной группировки под руководством Акбаршо Нусратшоева и подчинялись Абдухалиму Назарзода. Финансировала группировку Партия исламского возрождения Таджикистана (запрещена в Таджикистане).

Напомним, в сентябре 2015 года генерал Абдухалим Назарзода, тогда занимавший должность заместителя министра обороны попытался совершить вооруженный мятеж. Рано утром 4 сентября 2015 года группа Ходжи Халима совершила нападение на отдел МВД Таджикистана по городу Вахдат и специальное подразделение органов

внутренних дел в Душанбе.

Ходжи Халим и его вооруженные сторонники скрылись в Ромитском ущелье, расположенном в 50 километрах восточнее Душанбе.

Операция по нейтрализации этой группировки длилась с 4 до 16 сентября 2015 года, в результате которой были убиты сам генерал и его заместитель, полковник Джунайдулло Умаров (Эшони Джунайд).

В ходе той операции были убиты 25 членов группировки Ходжи Халима, более 200 подозреваемых в причастности к мятежу были задержаны.

Ответственность за сентябрьские события была возложена на бывшего замминистра обороны республики, генерал-майора Абдухалима Назарзода, а позднее Партия исламского возрождения Таджикистана была обвинена в подготовке и финансировании вооруженного мятежа.

Впоследствии участники мятежа были приговорены к различным срокам тюремного заключения, вплоть до пожизненного.