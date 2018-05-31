Северный Арал возрождается: итоги исследовательской экспедиции

CA-NEWS (KZ) - Завершилась экспедиция «Казахстанского национального географического обществa» QazaqGeography «Арал 2018» вокруг Северного и Южного Аральского моря.

Как сообщается на сайте премьер-министра РК, поездка охватила более 7 тыс. км по казахстанской и узбекистанской территории и включила 9 областей Казахстана, 7 областей Узбекистана и Республику Каракалпакстан.

В ходе научно-исследовательских работ с нескольких точек на Южном и Северном Арале были отобраны пробы воды и измерены гидролого-гидрохимические параметры для изучения современного состояния водоемов Аральского моря.

«Предварительные данные ученых говорят о том, что соленость Аральского водоема варьируется от 3,5 промилле до 130 промилле. При этом соленость Северного Арала в некоторых местах почти в 10 раз меньше, чем в Южном Арале. Так, 130 промилле, зафиксированные в Южном Арале, в среднем в 4 раза выше средней солености Мирового океана», — отметил руководитель экспедиции Нуржан Алгашов.

Главным результатом экспедиции, по его словам, стало то, что все запланированные пробы воды обоих водоемов были собраны.

Участники экспедиции отмечают, что благодаря строительству Кокаральской дамбы, спонсируемому правительством Казахстана и Всемирным банком, Северная часть водоема на территории Казахстана стала возрождаться. В 2006 году было зафиксировано увеличение уровня Северного Арала, а затем и увеличение видового разнообразия фитопланктона.

«Фитопланктон – это базовое звено пищевой цепи для более крупных водных организмов. Наше исследование позволит сделать более полное изучение трофической сети Арала и оценить темпы восстановления экосистемы. Мы планируем исследовать гидрохимический состав воды, сделать микроскопический, спектральный и цитометрический анализ качественного и количественного состава планктона. Результатами проведенной работы станут данные о биоразнообразии планктонных микроорганизмов, гидрохимическом составе, трофическом статусе и концентрации биогенных элементов», — сказала гидробиолог Вероника Дашкова.

Предварительные исследования ученые провели в ходе самой экспедиции, в городе Аральск, где была развернута мобильная лаборатория. Помимо сборов материалов, по итогам экспедиции подготовлен материал для карты Северного приаралья и собраны фото-, видеоматериалы. Собранные данные о биоразнообразии планктонных сообществ, уровне соли, фосфора, кислотности, загрязненности воды позволят выявить предварительный тренд в развитии экосистемы Северного и Южного Арала. Полный результат исследований научной части будет известен после того, как ученые-гидробиологи проведут комплексные исследования.