В Дашогузе задержаны подростки за кражу скота и женщина за торговлю интим-игрушками

CA-NEWS (TM) - В Дашогузе за преступные действия недавно задержана группа подростков, сообщает корреспондент ралио «Азатлык» в регионе.

«Три ученика 11-го класса одной из региональных школ были задержаны на прошлой неделе в тот момент, когда они хотели продать украденного барана и две коровы за 8 тысяч 600 манатов и покинуть рынок», - сообщает корреспондент.

По его словам, школьники признались в содеянном, объяснив свои действия желанием подзаработать перед последним звонком в школе, состоявшимся 25 мая.

Корреспонденты в Дашогузе рассказали еще об одном случае задержания школьника за кражу скота. Ученик 8 класса, задержанный вместе с 21-летним подельником, объяснил свои действия тем что «дома нет денег даже на хлеб».

Также сообщается о случаях беременности среди школьниц старших классов в Дашогузе.

«Девушки, боясь сообщить о нежелательной беременности, чтобы избавиться от нее, спустя несколько месяцев обращаются к врачевателям. У некоторых, здоровье не выдерживает и они попадают в реанимацию», - отмечает корреспондент.

По словам источника в дашогузской полиции, в Дашогузской области в этом году зарегистрированы 26 случаев беременности среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось о мерах, предпринимаемых властями Дашогуза по проверке мобильных телефонов на наличие информации порнографического содержания, а также по массовому привлечению школьниц к гинекологическому осмотру.

Власти Дашогуза тогда отказались от комментариев и разъяснений причин данных действий.

По словам представителя полиции, беседовавшего на условиях анонимности, меры связаны с участившимися случаями проституции среди несовершеннолетних.

Вместе с тем сообщается о некоторых мерах, осуществляемых региональными властями по борьбе с преступностью. В Дашогузе, накануне задержана женщина за нелегальную торговлю интим-игрушками.

«25 мая житель района Акдепе заявил в полицию на жительницу города Дашогуза за то, что она продала его жене секс игрушку, точнее вибратор. В результате обыска в доме указанной женщины были обнаружены и конфискованы десятки секс игрушек», - сообщил источник в полиции Дашогуза. По его словам, на допросе женщина призналась, что свой товар она привозила из Турции и России, а стоимость продаваемых изделий составляла 800-3000 манатов. В отношении женщины возбуждено уголовное дело и ей грозит наказание в виде лишения свободы на 3-5 лет.