Назарбаев будет пожизненно возглавлять Совет безопасности Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Депутаты сената парламента 31 мая поддержали законопроект, позволяющий первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву пожизненно возглавлять Совет безопасности.
Совет Безопасности является конституционным органом, образуемым президентом и координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.
При этом устанавливается, что Первому Президенту - Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет Безопасности в качестве председателя.
В полномочия председателя и членов СБ РК входят осуществление руководства деятельностью Совета безопасности, созыв заседаний и оперативных совещаний совета, утверждение положения о Совете безопасности, осуществление иных полномочий.
Председатель Совбеза Казахстана осуществляет руководство деятельностью Совета безопасности,созывает заседания и оперативные совещания Совета безопасности. Кроме того, он дает поручения членам Совета безопасности и утверждает положение о Совете безопасности,определяет организационно-правовой статус Аппарата Совета безопасности и утверждает его структуру. Председатель Совбеза вправе издавать акты, в том числе нормативного правового характера, относящиеся к деятельности Совета безопасности.
Членами совета являются:
1) президент Казахстана;
2) председатель сената парламента РК;
3) председатель мажилиса парламента РК;
4) премьер-министр;
5) государственный секретарь РК;
6) руководитель Администрации президента;
7) секретарь Совета безопасности;
8) генеральный прокурор;
9) председатель Комитета национальной безопасности РК;
10) министр иностранных дел;
11) министр обороны;
12) министр внутренних дел.
Как отмечается в сообщении, законопроект отправлен на подпись президенту страны.