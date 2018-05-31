Правительство Монголии поддержало строительство желдороги Эрдэнэт-Арц

CA-NEWS (MNG) - Новая железная дорога «Эрдэнэт-Арц» будет построена по концессионному соглашению. Такое решение кабинет министров Монголии принял на своем заседании от 23 мая, сообщает Монцамэ.

Железнодорожная линия «Эрдэнэт-Арц» протяженностью 780 км повысит объем экспорта и их конкурентоспособность отечественных товаров и продукций на международном рынке, и внесет существенный вклад в экономику страны, считают специалисты. По данной линии в основном будет транспортироваться медный концентрат, однако возможно и другие продукции, такие как коксующийся уголь, строительные материалы и металлические изделия.

Новая линия «Эрдэнэт-Арц» будет связана с российской железнодорожной линией Кызыл-Курагино, которая проходит через Кызыл, Республика Тыва. Тем самым, появится новый транзитный железнодорожный коридор, связывающий Азию с Европой.

Использовав железнодорожные транспортные сети России и Китая, Монголия получит доступ к внешним рынкам и морским портам, сообщила пресс-служба администрации правительства.