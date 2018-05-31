В первом квартале 2018 года «Лукойл» удвоил добычу газа в Узбекистане
- Узбекистан, новости компаний
- 11:08, 31 мая 2018
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CA-NEWS (UZ) - К концу текущего года крупнейшая частная компания России «Лукойл» планирует выйти на проектный объем добычи газа в Узбекистане.
В рамках презентации своих планов компания сообщила, что на второй-четвертый кварталы запланировано достижение максимальной добычи. В первом квартале на месторождении Гиссар добывалось по 72 тысячи баррелей н.э в сутки, на Кадыме – 119 тысяч баррелей н.э. в сутки, передает Агентство нефтегазовой информации.
В Узбекистане «Лукойл» работает над реализацией двух проектов: «Кандым-Хаузак-Шады» и разработка месторождения Гиссара. Соглашение подписано на условии раздела продукции. За время работы в республике компания добыла более 40 миллиардов кубометров газа.
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