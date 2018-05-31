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  31 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана принял генерального директора «Росатома»
Предыстория: Узбекистан предложил России построить АЭС в Навоийской области

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 мая принял генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексея Лихачёва, находящегося в Ташкенте с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе переговоров особое внимание уделено вопросам развития и углубления долгосрочных партнёрских связей в сфере науки и высоких технологий, реализации перспективных проектов, налаживания тесного взаимодействия между научно-исследовательскими институтами и инновационными центрами двух стран.

Подчёркнута важность организации системной работы по подготовке высококвалифицированных специалистов в рамках совместных программ и проектов.

Генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв выразил глубокую благодарность главе государства за радушный приём, передав искренние приветствия и наилучшие пожелания от имени Руководства Российской Федерации.

Особо подчеркнуты заинтересованность и готовность российской стороны к дальнейшему развитию полномасштабного партнёрства и взаимовыгодного научно-технологического сотрудничества в энергетическом секторе в интересах двух стран и народов.

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