Президент Узбекистана принял генерального директора «Росатома»

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 мая принял генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексея Лихачёва, находящегося в Ташкенте с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе переговоров особое внимание уделено вопросам развития и углубления долгосрочных партнёрских связей в сфере науки и высоких технологий, реализации перспективных проектов, налаживания тесного взаимодействия между научно-исследовательскими институтами и инновационными центрами двух стран.

Подчёркнута важность организации системной работы по подготовке высококвалифицированных специалистов в рамках совместных программ и проектов.

Генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв выразил глубокую благодарность главе государства за радушный приём, передав искренние приветствия и наилучшие пожелания от имени Руководства Российской Федерации.

Особо подчеркнуты заинтересованность и готовность российской стороны к дальнейшему развитию полномасштабного партнёрства и взаимовыгодного научно-технологического сотрудничества в энергетическом секторе в интересах двух стран и народов.