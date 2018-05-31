Канал, связывающий Черное и Каспийское моря, сделает из Казахстана полноценную морскую державу, - эксперт

CA-NEWS (KZ) - Казахстан может стать полноценной морской державой при строительстве судоходного канала «Евразия», связывающего Черное и Каспийское моря, считает политолог Эдуард Полетаев. В интервью EADaily он прокомментировал предложение президента Нурсултана Назарбаева, озвученное на заседании глав стран Евразийского экономического союза.

По словам Э.Полетаева, глава РК озвучивал предложение еще в июне 2007 года на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Тогда он предложил масштабный план строительства искусственно прорытого судоходного канала «Евразия».

«Помню, что еще тогда идея вызвала весомый резонанс. Эксперты в то время посчитали, что новый канал был бы на 1000 км короче имеющегося Волго-Донского и стал бы мощным коридором выхода Казахстана, да и всей Центральной Азии, к морям через Россию.

А последнее предложение Нурсултана Назарбаева прозвучало 14 мая на заседании ЕАЭС, за день до официального открытия Крымского моста. Думаю, это не случайно. И канал, и мост — это масштабные инициативы, плод политической воли властей по исправлению «ошибок природы» с помощью строительства транспортных скреп», - сказал политолог.

Он напомнил, что Волго-Донский судоходный канал общей протяженностью 101 км, соединивший бассейны Каспийского и Черного морей, был построен в 1952 году. По разным данным, его пропускная способность оценивается от 11 до 16,5 млн тонн грузов в год (в зависимости от навигационного периода и рациональной организации судоходства).

«На сегодняшний же день возможности канала на пределе. Это в сталинские времена его пропускная способность казалась гигантской. Ныне строятся суда с большим водоизмещением и далеко не все из них способны пройти по Волго-Донскому каналу. Все его шлюзы устали, оборудование эксплуатируется более 60 лет. Из-за аварий шлюзов появляются пробки, в которых скапливаются десятки судов. На ремонт шлюзов уходит время, а в итоге убытки судоходных компаний исчисляются миллионными цифрами.

Таким образом, видна необходимость создания более эффективной транспортной артерии между Каспийским и Черным морями (либо Азовским и далее в Черное)», - предположил Э.Полетаев.

По его данным, идею этого водного пути обосновал еще в 18 веке академик Петр Паллас. Он планировал соединить моря по долинам рек Восточного и Западного Манычей. Сама Кумо-Манычская впадина является древним проливом, соединявшим в геологическом прошлом Черное и Каспийское моря. Его длина составляла почти 500 км. Связь между морями через Манычский пролив то восстанавливалась, то прекращалась, вследствие чего современный рельеф водоемов очень сложный — здесь множество болот, лиманов, островов и протоков.

В 1934-1937 годах был разработан рабочий проект соединительного канала по Кумо-Манычской впадине. В 1936 году был построен Усть-Манычский, а в 1941 году — Веселовский и Пролетарский гидроузлы, образовавшие одноименные водохранилища. В конце 40-х годов к цепи водохранилищ присоединили озеро Маныч-Гудило. Таким образом, судоходный шлюзованный водный путь составил 329 километров. Кроме того, из-за маловодности озера Маныч-Гудило были построены каналы переброски вод из верховьев реки Кубань и Цимлянского водохранилища. В послевоенное время от продолжения строительства этого канала до Каспия отказались в пользу Волго-Дона. Сейчас Манычский водный путь эксплуатируется при малых грузооборотах местного значения.

«Об идее строительства канала «Евразия» стало известно в 2004 году. Проект предложили Южный научный центр Российской академии наук, экспертный центр «Гидротехэкспертиза» и Фонд транспортных проектов при Международном Конгрессе промышленников и предпринимателей. Вторая жизнь канала должна была пройти в границах Ставропольского края, Ростовской области и Калмыкии (некоторые плюсовали к этому Краснодарский край, Дагестан и Чечню — в зависимости от маршрута ветки). Также планировалось использовать реконструированную часть существующего Манычского водного пути. В концах канала возможны несколько вариантов выхода в Каспийское, Азовское и Черное моря (в зависимости от вариантов длина канала менялась от 675 до 850 км).

Планируемая грузоспособность «Евразии» оценивалась в 45 млн тонн, что в 3 раза выше функционирующего Волго-Донского канала. Предварительная стоимость проекта — 4-4,5 млрд евро, в некоторых источниках указывалась цифра в $15 млрд», - рассказал эксперт.

По его мнению, наиболее эффективным способом реализации таких проектов может являться механизм государственно-частного партнерства. Идеей в данном случае надо заинтересовать зарубежные фирмы. В международный консорциум, кроме России и Казахстана, могут теоретически войти Китай, Узбекистан, Азербайджан и Туркменистан.

«Дело в том, что проход под иностранным флагом судам по внутренним водам России запрещен (это возможно, но при получении специального разрешения). А при совместном управлении проектом (каналом) у стран-участников появится возможность выходить под своим флагом из Каспия в Черное море. Это значит что, например, Казахстан получит беспрепятственный выход в мировой океан и станет полноценной морской державой (Каспий все же, по сути, является озером).

Кроме того, с помощью канала можно будет переориентировать часть грузопотока ЕС — страны Азиатско-Тихоокеанского региона, который в основном идет через перегруженный Суэцкий канал, что существенно укрепит не только транзитные, но и политические позиции России и Казахстана. Важно и то, что из Каспия на Черное море смогут ходить нефтеналивные суда», - заключил Э.Полетаев.