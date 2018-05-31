Монголия потратит более $1,2 млн на проведение национального фестиваля «Наадам»

CA-NEWS (MNG) - Монголия потратит $1,238 млн на проведение национального фестиваля «Наадам», а также на празднование 2227-й годовщины государственности, 812-летия Великой Монгольской империи и 97-летие Монгольской народной революции. Об этом в среду, 30 мая сообщает пресс-служба правительства страны.

Из этой суммы $868 тыс. будет выделено из резервного фонда правительства, $162 тыс. - из доходов фестиваля и $208 тыс. - из резервного фонда мэрии Улан-Батора.

Наадам — самое популярное зрелище у монголов, которое, как предполагается, веками существовало в Монголии в том или ином виде. Традиционное монгольское состязание, также именуемое «тремя мужскими играми» (эрийн гурван наадам) — это монгольская борьба, скачки и стрельба из лука.

С наибольшим размахом это состязание проводится в монгольской столице, Улан-Баторе, в течение народного праздника середины лета (11-13 июля) на Центральном стадионе.