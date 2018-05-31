В Кабуле рядом со зданием МВД Афганистана прогремел взрыв. ИГ взяло ответственность

CA-NEWS (CA) - Взрыв прогремел рядом со зданием МВД Афганистана в Кабуле. Как сообщает телеканал Tolonews, инцидент произошел у нового здания министерства.

После взрыва неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу. Силы безопасности Афганистана ликвидировали десять человек.

«Ситуация под контролем, идет операция по зачистке», - говорится в сообщении телеканала.

По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще пять полицейских получили ранения.

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв.

МВД Афганистана заявило, что боевики были одеты в военную форму.