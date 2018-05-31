ТВЕА продолжает строительство высоковольтной ЛЭП 500 кВ «Душанбе-Оби Гарм»

CA-NEWS (TJ) - Китайская компания Tebian Electric Apparatus Stock Co., Ltd. (TBEA) продолжает реализацию проекта по реконструкции и строительству высоковольтной линии электропередачи ЛЭП-500 кВ «Душанбе-Оби Гарм», сообщает Авеста со ссылкой на энергетические ведомства республики.

По проекту предусмотрено строительство двухцепной линии электропередачи, протяжённостью порядка 100 км. Линия соединит подстанцию «Душанбе 500 кВ» с КРУЭ (комплектное элегазовое распределительное устройство).

Строительство линии 500 кВ «Душанбе-Обигарм» предназначено для повышения надёжности, улучшения качества поставляемой энергии и снижения потерь в Раштской долине Таджикистана, где расположены районы Нурабад, Рашт, Таджикабад, Тавильдара и Лахш (бывший Джиргатальский район).

Также можно улучшить связь между электрическими сетями районов республиканского подчинения и южной электросетью.

В зимний период можно передавать электроэнергию из Душанбинской ТЭЦ-2 в районы Раштской долины и южные сети республики, обеспечивая устойчивое электроснабжение юга страны.

Напомним, что договоренность о реализации проектов строительства линии электропередачи 500 кВ и теплоэлектроцентрали «Душанбе-2» была достигнута в июне 2012 года в Пекине в ходе визита президента Таджикистана в Китай.

В начале сентября 2017 года в Пекине состоялась церемония подписания кредитного соглашения между правительством Республики Таджикистан и Экспортно-импортным банком Китайской Народной Республики о выделении льготного кредита в размере $79 млн. для реализации проекта реконструкции высоковольтной линии электропередачи 500 кВ районов республиканского подчинения.

В декабре 2017 года Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана ратифицировал данное финансовое соглашение.

Ранее сообщалось, что разработка технико-экономического обоснования проекта проводилась специалистами китайской компании Tebian Electric Apparatus Stock Co., Ltd. (TBEA). Реализация проекта также осуществляется китайской компанией TBEA.