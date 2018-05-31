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  31 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Генеральный директор МОТ в декабре посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер в декабре этого года посетит Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

Глава МОТ примет участие в международной конференции по труду, которая пройдет в Ташкенте. Делегация Узбекистана передала приглашение премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипова посетить Узбекистан главе МОТ.

Встреча делегации Узбекистана с гендиректором МОТ прошла в Женеве в рамках 107-ой Международной конференции труда.

На встрече Г. Райдер отметил эффективность и результативность реформ, проводимых в Узбекистане под руководством Президента Ш. Мирзиёева. Отдельно отмечены принятые в Республике меры по искоренению детского и принудительного труда. Господин Райдер высказал необходимость расширения сотрудничества между Международной организацией труда (МОТ) и Республикой Узбекистан в вопросах продвижения принципов достойной, полной и продуктивной занятости населения.

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