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  31 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Япония безвозмездно предоставит Узбекистану технику для строительства дорог

CA-NEWS (UZ) - В Государственном комитете Республики Узбекистан по автомобильным дорогам состоялась церемония подписания межправительственного документа о безвозмездном предоставлении японской техники для строительства и ремонта дорог в Узбекистане на основе гранта по Программе экономического и социального развития правительства Японии.

Как сообщило ИА "Жахон", данный проект предусматривает доставку в Узбекистан дорожной строительно-ремонтной техники японской компании "Sakai Heavy Industries Ltd". Эта техника в основном будет использоваться при ремонте внутренних дорог сел и аулов Сырдарьинской, Джизакской, Хорезмской областей и Республики Каракалпакстан в рамках программы "Обод кишлок".

На мероприятии председатель Государственного комитета по автомобильным дорогам Абдурахмон Абдувалиев, посол Японии в РУз Нобуаки Ито отметили, что отношения между Узбекистаном и Японией последовательно развиваются по всем направлениям, важным фактором тому служат договоренности, достигнутые между государствами.

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