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  31 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Линия, обеспечивающая две области Казахстана электроэнергией, будет построена до конца года, - Минэнерго

CA-NEWS (KZ) - В этом году будет завершено строительство линии, которая обеспечит снабжение Восточно-Казахстанской и Алматинской областей электроэнергией. Об этом 31 мая на заседании общественного совета сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

Как сообщает пресс-служба ведомства, он рассказал об основных направлениях проводимой работы государственного органа в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, угольной, атомной промышленности и в области охраны окружающей среды.

По словам министра, объем добычи нефти и газа за 2017 год по сравнению с 2016 годом вырос на 10,5% и 14% соответственно.

Реализация двух проектов по производству полипропилена (мощностью 500 тыс. тонн в год, стоимостью $2,6 млрд) и полиэтилена (мощностью 1,2 млн тонн в год, стоимостью $6,5 млрд) позволит привлечь порядка $9 млрд, будет создано до 10 тыс. рабочих мест на этапе строительства и 1 тыс. при эксплуатации, сказал К.Бозумбаев.

По его данным, сектор электроэнергетики на фоне роста потребления показывает рост выработки электроэнергии на 8,7%.

К концу 2018 года будет полностью завершен II этап строительства линии 500 кВ межрегионального проекта «Север Восток–Юг». Проект направлен на повышение надежности электроснабжения ВКО и Алматинской области и укрепление энергетической независимости.

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