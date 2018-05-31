Налоговая Испании отказалась договариваться с нападающим «Реала» Роналду за 14 млн евро

CA-NEWS (CA) - Предложение нападающего «Реала» Криштиану Роналду договориться без суда об уклонении от налогов за 14 млн евро испанская налоговая служба отвергла, пишет газета As.

По информации издания, от игрока, которого подозревают в налоговом мошенничестве, требуют выплаты не только скрытой от налогообложения суммы, но и всех штрафов, пени и других расходов. В итоге налоговые органы подсчитали, что Роналду должен уплатить €28 млн. Футболист должен выплатить всю сумму до 15 июня либо предстать перед судом после чемпионата мира.

Ранее Роналду предложил выплатить властям Испании 14,8 млн евро в обмен на признание вины и сокращение срока заключения до двух лет. Поскольку у него нет судимости в Испании, он был бы освобожден от отбывания наказания в тюрьме.

Если же игрок решит предстать перед судом и его признают виновным, то ему может грозить тюремное заключение на срок не менее восьми лет.

Испанские прокуроры подали в суд на Роналду, обвинив его в неуплате налогов с 2011 по 2014 год. Следствие полагает, что футболист использовал счета в офшорах, чтобы скрыть доходы в стране. В декабре 2016 года издание Spiegel сообщало, что Роналду зарегистрировал компании на Виргинских островах и через них проводил доходы от рекламы.

Клуб «Реал Мадрид» пообещал Роналду оказать необходимую моральную поддержку, однако не собирается погашать за него долги налоговым органам. Как отмечает As, Роналду надеялся, что «Реал Мадрид» выплатит причитающиеся суммы в качестве бонуса за продление контракта. Но клуб дал понять, что не будет этого делать исходя из этических соображений, а также не желая создавать прецедент для подобных ситуаций в будущем.