МВФ допускает предоставление Таджикистану очередного льготного кредита

CA-NEWS (TJ) - Международный валютный фонд заявляет, что власти Таджикистана добиваются обсуждение возможной программы по поддержке республики со стороны Фонда.

«Власти указали, что они хотели бы начать обсуждение вопроса о возможной программе, поддерживаемого МВФ», - говорится в заявлении по итогам завершившейся на прошлой неделе миссии МВФ в Таджикистан.

В заявлении отмечается, что переговоры по новой программе могут начаться в ближайшие месяцы, после «тщательной подготовки обеих сторон, властей Таджикистана и сотрудников МВФ».

«Они (власти Таджикистана, - прим. «АП») уже предприняли шаги, демонстрирующие прогресс реформ, чтобы проложить путь для переговоров по программе», - заключается в заявлении.

Фактически то же самое заявляли представители МВФ ровно год назад по итогам своей миссии в республику, сообщает АП.

«Шаги, демонстрирующие прогресс реформ, проложат путь к возобновлению переговоров о программе, которые потребуют тщательной подготовки со стороны, как официальных органов Таджикистана, так и персонала МВФ», - говорилось в заявлении Фонда в конце мая 2017 года.

Переговоры по предоставлению Таджикистану льготного кредита в рамках новой программы МВФ «Расширенный кредитный механизм» затягиваются уже несколько лет.

Срок действия предыдущей трехлетней программы, в рамках которой МВФ предоставил Таджикистану льготный кредит в размере свыше 160 миллионов долларов, завершился еще в июле 2012 года.

Осенью того же года руководство Таджикистана обратилось к Фонду с просьбой рассмотреть возможность принятия новой программы оказания поддержки республике.

Представители МВФ тогда сообщали, что уже в предстоящие месяцы удастся согласовать следующую трехлетнюю программу. Однако этого не случилось. Переговоры официальной делегации Таджикистана с МВФ по поводу разработки новой программы в рамках вышеуказанного механизма начались в октябре 2015 года.

В рамках новой программы Таджикистан намеревался привлечь льготный кредит в размере 500 миллионов долларов.