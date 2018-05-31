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  31 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан будет экспортировать трансформаторы в Туркменистан

CA-NEWS (KZ) - Казахстан будет экспортировать трансформаторы в Туркменистан.

По данным Союза обрабатывающей промышленности, более 50% продукции Актауского трансформаторного завода (предприятия, входящего в холдинг Alageum Electric), будет отгружаться в соседнюю страну.

Отмечается, что основной продукт компании - силовые трансформаторы класса напряжения 6-10 кВТ - уже сегодня востребованы в Туркменистане. Это связано с реализацией в стране «Концепции развития электро-энергетической отрасли на 2013-2020 годы», ставшей крупнейшим инвестиционным проектом: в развитие электроэнергетической отрасли до 2020 года предусмотрено свыше $5 млрд.

В рамках этой программы планируется строительство 6 новых электростанций и переход на существующих газотурбинных станций к комбинированному управлению, что позволит увеличить энергетические мощности без дополнительной добычи природного газа.

Туркменистан намерен расширить возможности экспорта электроэнергии, вывести электроэнергетику на новый технологический уровень, улучшить управляемость и надежность электрических сетей за счет использования современных технологий. Параллельно идет процесс реновации электросетей в сельской местности.

АТЗ - единственное на Прикаспийском побережье действующее казахстанское предприятие по производству трансформаторов, электрощитового оборудования и комплектующих. Завод рассчитан на выпуск 4 тыс. трансформаторных подстанций (20 единиц ежедневно). После выхода завода на проектную мощность годовой объем предприятия составит 6 млрд тенге.

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