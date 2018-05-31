На дне Арала пройдет фестиваль электронной музыки

CA-NEWS (UZ) - В городе Муйнаке (Каракалпакстан) 14 сентября состоится первый Фестиваль абстрактной электронной музыки «Стихия». Местом его проведения выбрано кладбище кораблей на дне пересохшего Аральского моря, сообщили местные СМИ.

Организаторы фестиваля намерены повысить ответственное отношение к рациональному использованию воды и привлечь внимание к проблеме Арала.

Фестиваль продлится один день. Гостей, которые прибудут в Нукус из Ташкента утренним авиарейсом, встретит автобус и отвезет их в Муйнак. Здесь участники смогут разместиться в гостинице или в палатке, побывать на пешей прогулке по кладбищу кораблей и осмотреть город.

Сам фестиваль будет идти без перерыва около десяти часов. Как обещают организаторы, слушателям будут представлены разные виды электронной музыки.

Фестиваль проводится при поддержке Госкомтуризма. Планируется сделать его постоянным и в будущем организовать сбор пожертвований для развития Приаральского региона.