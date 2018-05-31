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  31 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана подписал Указ о назначении и освобождении от должности судей

CA-NEWS (TM) - В соответствии с Указом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает в среду, 30 маяпресс-службы главы государства.

Аннаев Гурбандурды Оряевич освобождён от должности заместителя председателя Верховного суда Туркменистана и назначен заместителем председателя Марыйского велаятского суда, введён в состав Президиума этого суда;

Оввадов Даянч Джумагелдиевич назначен заместителем председателя Дашогузского велаятского суда, введён в состав Президиума этого суда;

Юлдашев Фархад Базарбаевич назначен судьёй Хазарского городского суда Балканского велаята;

Розыев Гелдымурад Ёлдашович назначен судьёй Марыйского велаятского суда, введён в состав Президиума этого суда;

Бабаназарова Гульджан Джоракулыевна назначена судьёй Марыйского городского суда Марыйского велаята;

Алтыбаев Сейиткулы Юлдашевич назначен судьёй Дашогузского велаятского суда, введён в состав Президиума этого суда;

Оразмырадов Гайгысыз Какабаевич назначен судьёй Дашогузского городского суда Дашогузского велаята, введён в состав Президиума этого суда;

Джумаева Ширин Какаджановна назначена судьёй по административному и исполнительному судопроизводству Бюзмейинского этрапского суда города Ашхабада, ей присвоен 5-й квалификационный класс;

Хесенов Джемшит Хесенович назначен судьёй по административному и исполнительному судопроизводству Байрамалийского городского суда Марыйского велаята, ему присвоен 5-й квалификационный класс;

Гумманов Шамырат Хожамурадович назначен судьёй по административному и исполнительному судопроизводству Дашогузского городского суда Дашогузского велаята, ему присвоен 5-й квалификационный класс;

Халмырадов Мырат Мыратдурдыевич освобождён от должности судьи Ашхабадского городского суда в связи с истечением срока полномочий;

Юсупова Солтанбиби Артыковна освобождена от должности судьи Туркменбашинского этрапского суда Балканского велаята в связи с истечением срока полномочий;

Байрамов Бегенч Ашырдурдыевич освобождён от должности судьи по административному и исполнительному судопроизводству Байрамалийского городского суда Марыйского велаята в связи с истечением срока полномочий;

Бакгалов Арслан Оребаевич освобождён от должности судьи по административному и исполнительному судопроизводству Копетдагского этрапского суда города Ашхабада в связи с истечением срока полномочий;

Атаев Мырат Гелдыевич освобождён от должности судьи по административному и исполнительному судопроизводству Фарабского этрапского суда Лебапского велаята в связи с истечением срока полномочий.

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