Президент Туркменистана подписал Указ о назначении и освобождении от должности судей

- Туркменистан, политика
- 13:35, 31 мая 2018
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CA-NEWS (TM) - В соответствии с Указом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает в среду, 30 маяпресс-службы главы государства.
Аннаев Гурбандурды Оряевич освобождён от должности заместителя председателя Верховного суда Туркменистана и назначен заместителем председателя Марыйского велаятского суда, введён в состав Президиума этого суда;
Оввадов Даянч Джумагелдиевич назначен заместителем председателя Дашогузского велаятского суда, введён в состав Президиума этого суда;
Юлдашев Фархад Базарбаевич назначен судьёй Хазарского городского суда Балканского велаята;
Розыев Гелдымурад Ёлдашович назначен судьёй Марыйского велаятского суда, введён в состав Президиума этого суда;
Бабаназарова Гульджан Джоракулыевна назначена судьёй Марыйского городского суда Марыйского велаята;
Алтыбаев Сейиткулы Юлдашевич назначен судьёй Дашогузского велаятского суда, введён в состав Президиума этого суда;
Оразмырадов Гайгысыз Какабаевич назначен судьёй Дашогузского городского суда Дашогузского велаята, введён в состав Президиума этого суда;
Джумаева Ширин Какаджановна назначена судьёй по административному и исполнительному судопроизводству Бюзмейинского этрапского суда города Ашхабада, ей присвоен 5-й квалификационный класс;
Хесенов Джемшит Хесенович назначен судьёй по административному и исполнительному судопроизводству Байрамалийского городского суда Марыйского велаята, ему присвоен 5-й квалификационный класс;
Гумманов Шамырат Хожамурадович назначен судьёй по административному и исполнительному судопроизводству Дашогузского городского суда Дашогузского велаята, ему присвоен 5-й квалификационный класс;
Халмырадов Мырат Мыратдурдыевич освобождён от должности судьи Ашхабадского городского суда в связи с истечением срока полномочий;
Юсупова Солтанбиби Артыковна освобождена от должности судьи Туркменбашинского этрапского суда Балканского велаята в связи с истечением срока полномочий;
Байрамов Бегенч Ашырдурдыевич освобождён от должности судьи по административному и исполнительному судопроизводству Байрамалийского городского суда Марыйского велаята в связи с истечением срока полномочий;
Бакгалов Арслан Оребаевич освобождён от должности судьи по административному и исполнительному судопроизводству Копетдагского этрапского суда города Ашхабада в связи с истечением срока полномочий;
Атаев Мырат Гелдыевич освобождён от должности судьи по административному и исполнительному судопроизводству Фарабского этрапского суда Лебапского велаята в связи с истечением срока полномочий.