Туркменистан вошел в состав международной штриховой структуры GS1 AISBL

CA-NEWS (TM) - Национальная организация Туркменистана по штрих-кодам вошла в состав международной структуры по созданию и внедрению единых стандартов GS1 AISBL, говорится в сообщении Союза промышленников и предпринимателей страны.

Деятельность GS1 Turkmenistan направлена на внедрение в стране всемирной многоотраслевой системы идентификации, штрихового кодирования и электронных коммуникаций, базирующейся на международных стандартах GS1.

Открытие верификационной лаборатории позволило осуществлять контроль соответствия нанесения штрих кода международным стандартам, что также способствует беспрепятственному продвижению товаров из Туркменистана за рубеж, их конкурентоспособности на международном рынке, говорится в сообщении.

По данным Trend, услугами GS1 Turkmenistan пользуются сотни предприятий государственного и частного сектора, индивидуальных предпринимателей, которым предоставляется набор высококачественных сервисов, способствующих внедрению ими глобальных стандартов.