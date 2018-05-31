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  31 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Парад необычных детских колясок пройдет в Караганде

CA-NEWS (KZ) - В Караганде 1 июня пройдет ежегодный парад детских колясок «Придумай, сделай, прикати!».

Как сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области, организаторы приглашают мам и пап принять участие в мероприятии. Для этого нужно необычно украсить коляску своего ребенка.

В этом году парад пройдет в несколько этапов. Сначала участники совершат почетный круг по площади перед Дворцом культуры горняков, затем состоится получасовая детская развлекательная программа, в финале выберут победителей.

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