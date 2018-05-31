Дизайнер исламской моды из Индонезии осуждена на 18 лет за мошеничество

CA-NEWS (CA) - Дизайнер модной одежды из Индонезии Анниса Хасибуан, которая прославилась тем, что одела своих манекенщиц в хиджабы на Неделе моды в Нью-Йорке, приговорена к 18 годам тюремного заключения за мошенничество, сообщает Би-би-си.

Хасибуан и ее муж, Андика Сурачман, признаны виновными в мошеннической схеме, которую они проводили через свое турагентство First Travel. Оно было основано в 2009 году для организации поездок в Саудовскую Аравию.

По утверждению прокуратуры Индонезии, супруги получили более 60 млн долларов за организацию паломнического тура в Мекку, который в итоге не состоялся, а деньги они присвоили.

Как заявил судья, супруги обманули более 100 тысяч клиентов, заплативших за паломничество в мусульманскую святыню.

Хасибуан, которой 31 год, известна в мире высокой моды как одна из ведущих исламских дизайнеров модной одежды.

Ее модели демонстрировались на показах в Лондоне, Стамбуле и Каннах.

В 2016 году она сказала в интервью Би-би-си, что находит вдохновение у "принцесс и королев". Ее муж приговорен к 20 годам тюремного заключения.