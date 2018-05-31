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  31 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане стартовало строительство Большой алматинской кольцевой автомобильной дороги

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области дали старт строительству Большой алматинской кольцевой автомобильной дороги.

По данным Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, проект предусматривает строительство объездной дороги вокруг Алматы с шестиполосным движением протяженностью 66 км. Дорога снизит транспортный поток в черте города, уменьшит количество транзитного автотранспорта и улучшит экологическую обстановку.

В ходе мероприятия представитель турецкой компании Alarko Айхан Явруджу сообщил, что инвестиции в проект составят $543 млн, из них 40% – собственные средства, остальные привлечены за счет кредитования. На объекте будут задействованы турецкие, корейские и казахстанские специалисты.

В свою очередь председатель Комитета автомобильных дорог МИР Мереке Пшембаев рассказал, что консорциум Alarko – Makyol – SK – Korean Expressway Corporation будет эксплуатировать проект в течение 15 лет. Оплата проезда по трассе позволит собрать порядка 208 млрд тенге ($630,3 млн).

Предполагается, что строительство БАКАД завершится через 4,5 года и обойдется в 180 млрд тенге ($545,54 млн).

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