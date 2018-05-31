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  31 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Премьер-министр России Дмитрий Медведев этой ночью прибыл с официальным визитом в Душанбе. Главу российского кабинета министров в столичном аэропорту встретил его таджикский коллега Кохир Расулзода и другие официальные лица.

Ожидается, что в рамках своего визита Медведев проведет переговоры с президентом РТ Эмомали Рахмоном и премьером Кохиром Расулзода, а 1 июня примет участие в заседании совета глав правительств СНГ.

Информагентство «Интерфакс» передает, что основное внимание во время переговоров будет уделено развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, миграционной и гуманитарной областях.

Россия является важным экономическим партнером Таджикистана: доля России во внешнеторговом обороте страны составляет 23,6% (2017 год). Крупнейшим инвестиционным проектом России в Таджикистане является Сангтудинская ГЭС-1. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского премьера, станция вносит существенный вклад в энергоснабжение таджикской экономики, обеспечивая 12% выработки всей электроэнергии Таджикистана.

Также отмечается, что важными измерениями двустороннего взаимодействия являются оборонное, военно-техническое и антинаркотическое сотрудничество — этим аспектам уделяется приоритетное внимание с учетом вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана, который имеет протяженную границу с Таджикистаном.

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