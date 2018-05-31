Похищение невесты в Таджикистане. Несостоявшийся жених и его сообщники задержаны

CA-NEWS (TJ) - Трое мужчин, в том числе двое жителей города Душанбе и житель Зафарабадского района Согдийской области задержаны сотрудниками милиции по подозрению в похищении человека.

В совершении указанного преступления подозреваются жители Душанбе братья Абдурахмон Рахими и Адхам Рахимов 1990 и 1994 г.р. и 25-летний житель Зафарабадского района Пиров Муродали Ёрович.

Как сообщает Авеста,молодые люди подозреваются в похищении девушки, 20-летней жительницы Зафарабадского района.

Организатором похищения девушки является 28-летний Абдурахмон Рахими, который ранее сватал девушку, которая приходилась ему родственницей, но получил отказ родителей избранницы.

Тогда мужчина решил похитить девушку, подговорив к этому своего 24-летнего брата Адхама Рахимова и жителя Зафарабадского района Муродали Пирова.

17 мая мужчины приехали в Зафарабад на автомашине марки Мерседес-Бенс», принадлежащий Абдурахмону Рахими. Они остановились на одной из улиц Зафарабада, по которой шла девушка и «жених» затолкал «невесту» в автомобиль и они поехали в сторону города Душанбе.

Свидетелями похищения стали несколько человек, которые сообщили об этом родным девушки. Те, в свою очередь обратились в милицию. Предполагаемые похитители были задержаны на территории Варзобского района.

Девушка была доставлена родителям, а молодых людей арестовали. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 130 (похищение человека) УК Таджикистана, предусматривающее наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.