Похищение невесты в Таджикистане. Несостоявшийся жених и его сообщники задержаны

- Таджикистан, общество
- 14:49, 31 мая 2018
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CA-NEWS (TJ) - Трое мужчин, в том числе двое жителей города Душанбе и житель Зафарабадского района Согдийской области задержаны сотрудниками милиции по подозрению в похищении человека.
В совершении указанного преступления подозреваются жители Душанбе братья Абдурахмон Рахими и Адхам Рахимов 1990 и 1994 г.р. и 25-летний житель Зафарабадского района Пиров Муродали Ёрович.
Как сообщает Авеста,молодые люди подозреваются в похищении девушки, 20-летней жительницы Зафарабадского района.
Организатором похищения девушки является 28-летний Абдурахмон Рахими, который ранее сватал девушку, которая приходилась ему родственницей, но получил отказ родителей избранницы.
Тогда мужчина решил похитить девушку, подговорив к этому своего 24-летнего брата Адхама Рахимова и жителя Зафарабадского района Муродали Пирова.
17 мая мужчины приехали в Зафарабад на автомашине марки Мерседес-Бенс», принадлежащий Абдурахмону Рахими. Они остановились на одной из улиц Зафарабада, по которой шла девушка и «жених» затолкал «невесту» в автомобиль и они поехали в сторону города Душанбе.
Свидетелями похищения стали несколько человек, которые сообщили об этом родным девушки. Те, в свою очередь обратились в милицию. Предполагаемые похитители были задержаны на территории Варзобского района.
Девушка была доставлена родителям, а молодых людей арестовали. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 130 (похищение человека) УК Таджикистана, предусматривающее наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.